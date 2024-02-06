مايا مرسى: جريمة ختان الإناث انتهاكا صارخا لحقهن في الصحة والسلامة البدنية والنفسية

وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، رسالة في اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، والذي يُحيى في السادس من فبراير من كل عام. جاء فيها: "رسالتي بلسان أم إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهن أو حفيداتهن، أن العفة والطهارة لا تتحقق بالختان، ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق. وليعلم كل أب وأم أن الدين لم ولن يرضى بأن ترتكب هذه الجرائم باسمه، وأنه برئ من هذه العادات والتقاليد البالية التي تحط من شأن الفتاة وكرامتها".

جريمة ختان الإناث

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "وفي هذا اليوم، أواصل تأكيدي على أن جريمة ختان الإناث تشكل انتهاكاً صارخاً لحقهن في الصحة والأمان والسلامة البدنية والنفسية، وحقهن في الحياة، إذا ما أدت هذه الجريمة إلى الوفاة."

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة في محاربة هذه الجريمة، وهو ما انعكس في تصديق الرئيس على القانون رقم 10 سنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتضمن تشديد عقوبة ختان الإناث وعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة هذه الجريمة، والذي يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التي صدرت لتجريم ختان الإناث.

وتابعت: "ومع ذلك، وعلى الرغم من كافة الجهود التي تبذلها الدولة، إلا أن العادات والتقاليد البالية تعد العامل الأكبر والأكثر صعوبة في القضاء على جريمة ختان الإناث في مصر وفي العالم."

جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

وأكدت: "تضع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على عاتقها مسؤولية الدفاع عن النساء والفتيات ضد هذه الجريمة، وتعمل على نشر رسائل توعوية مختلفة للتعريف بمشاكل وأضرار "ختان الإناث" في القرى والنجوع بمختلف المحافظات وعبر وسائل الإعلام، وبلغ إجمالي التواصل التوعوي والخدمي 108 مليون و600 ألف تواصل منذ إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في عام 2019".

وتستمر اللجنة في تعهدها والتزامها بالقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية التي تتنافى مع العقل والمنطق وحقوق الإنسان، وحماية بناتنا منها.

وختمت بالقول: “أوجه رسالة لكل سيدة مصرية، كوني قوية وإيجابية وشجاعة وواعية كما عهدتك مصر دائمًا، وأرفضي هذه الجريمة الضارة جدًا على حاضر ومستقبل بنتك، وكوني الأمان لها واحميها من الختان”.