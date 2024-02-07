هل يصبح محمد صلاح الهداف التاريخى لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن؟

في مفارقة غريبة، قد يكون محمد صلاح قائد منتخب مصر الهداف التاريخي الجديد للفراعنة تحت قيادة الهداف التاريخي الحالي حسام حسن.

وتولى حسام حسن رسميًا الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا التي تمت إقالته بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح نجم ليفربول سجل هدفًا وحيدًا مع الفراعنة في بطولة أفريقيا، أمام موزمبيق ونجح صلاح في معادلة رقم الثنائي طاهر أبوزيد وعلي أبوجريشة، حيث يمتلك كلا منهما 7 أهداف بكأس الأمم الأفريقية، حيث سجل الأول أهدافه في نسختي 1984 و1986، بينما أحرز الثاني أهدافه في بطولتي 1970 و1974.

وقد يصبح صلاح الذي يسعى لمواصلة مسيرته مع مصر، لتحقيق لقب الهداف التاريخي حيث يفصله 12 هدفًا عن رقم حسام حسن.

ويتصدر حسام حسن ترتيب هدافي مصر التاريخيين بـ 68 هدفًا ويطارده صلاح بـ 56 هدفًا.