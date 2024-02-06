الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: نراجع رد حماس على صفقة "تبادل الأسرى"

البيت الابيض
البيت الابيض

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، عن دراسة ومراجعة رد حماس على صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وفلسطين. 

وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة ستراجع رد فعل حماس على صفقة الرهائن الأخيرة المطروحة.

أضافت "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به هنا قبل أن نتوصل إلى اتفاق، لذا لن نقف في طريق ذلك، لقد استجابوا لإطار اتفاق الرهائن ونعتقد أن هذا مهم حقًا" جاء ذلك في مؤتمر صحفي.

ولم تقدم السكرتيرة الصحفية أي تفاصيل أخرى حول الموضوع، لأن هذه المفاوضات "حساسة بشكل لا يصدق".

 الولايات المتحدة تراجع رد فعل حماس على إطار صفقة الرهائن

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من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة إن الولايات المتحدة تراجع رد حماس على إطار اتفاق يقضي بإطلاق حماس سراح رهائن مقابل الإفراج عنهم وهي هدنة ممتدة للقتال في غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن أمر الإخلاء الإسرائيلي يشمل الآن ثلثي قطاع غزة، ويتكدس الآن أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في مدينة رفح.

وهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مستقل يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب، والذي من شأنه أن يقدم المساعدة لإسرائيل فقط، حيث يضغط البيت الأبيض من أجل إجراء أوسع من شأنه أيضًا تقديم المساعدة لأوكرانيا وتوفير أموال جديدة لأمن الحدود.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصر، الثلاثاء، المحطة الثانية في جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، لدعم المحادثات بشأن هدنة جديدة بين إسرائيل وحماس ومن المتوقع أن يتوقف في قطر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 27585 شخصًا قُتلوا وأصيب 66978 في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر.

ويقول مسئولون إسرائيليون إن نحو 1140 شخصًا قُتلوا في الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل واحتجز المقاتلون المسلحون نحو 250 رهينة خلال الهجوم وما زال 132 رهينة في غزة، بحسب أرقام إسرائيلية.

البيت الأبيض إسرائيل فلسطين حماس صفقة الأسرى

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