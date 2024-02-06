22 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في "فساد الري"

قررت محكمة جنايات القاهرة تحدد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة الري بجلسة 22 فبراير أمام الدائرة 23 جنايات التجمع الأول؛ لمعاقبة 12 متهمًا بتلقي رشوة.

وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري إلى محكمة الجنايات العاجلة، وذكرت التحقيقات، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وعدًا من المتهم السابع في تلك القضية قُدرت بـ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك كان بوساطة المتهم الحادي عشر في قضية فساد وزارة الري والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، حيث كان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.