الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول رسالة من مسئول حكومى لحسام حسن بعد تعيينه قائدًا للمنتخب

حسام حسن
حسام حسن

قال د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن كرة القدم "مزاج عام" عند جميع المصريين والدولة حريصة دائمًا في تصحيح مسار المنتخب المصري، وذلك ما يحدث الآن من خلال تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا وطنيًا للمنتخب الوطني الأول.

أضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي" أن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت على صحة الموقف المصري بشأن استبعاد رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، مؤكدًا أن دور الدولة المصرية هو مساندة الرياضة ودعمها، والعمل على خروجها بأفضل شكل ممكن.

وتمنى وزير الشباب كل التوفيق لحسام حسن في قيادة منتخب مصر، مؤكدًا على تقديمه الدعم الكامل للمدرب الوطني بكل السبل وقال: "حسام حسن أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية، وأدعو الجميع إلى دعمه بقوة في قيادة المنتخب الوطني".

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