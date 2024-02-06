جوائز الختام: الفخرانى وصيام يفوزان بأفضل رواية وقصة قصيرة

سلمت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، جوائز الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولى للكتاب للفائزين بها، فى احتفالية تم تنظيمها، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات المعرض.

وانقسمت فئات الجوائز إلى ١٦ فرعًا، منها ٨ جوائز للكبار، وجائزتان للشباب تحت سن ٣٥ عامًا، إلى جانب ٦ جوائز تمنح وفقًا لبروتوكولات موقعة بين الهيئة العامة للكتاب ومؤسسات أخرى.

وفى مجال الرواية، فاز بالجائزة محمد الفخرانى عن روايته «غذاء فى بيت الطباخة»، وفى القصة القصيرة فاز حبيب وائل سعد محمد صيام عن قصته «وردة واحدة كانت تكفى».

وفى شعر العامية، فاز بالجائزة عبده المصرى عن ديوانه «الحياة ماكنتشى أحلى»، وفى شعر الفصحى فاز جمال القصاص عن ديوانه «كانت هنا موسيقى».

وفى مجال كتابة الطفل، فاز بالجائزة مناصفة كل من: أحمد عبدالنعيم مصطفى السيد عن كتابه «اقرأ وارسم ولون.. بطل الحكاية مدينة توتة توتة»، وصفاء البيلى عن كتابها «أصدقائى.. ديوان الشعر».

وفى مجال العلوم الإنسانية والإعلام الجديد، فازت بالجائزة الدكتورة شيرين كدوانى والدكتورة شريهان محمد توفيق عبدالحافظ عن كتابهما «الإعلام الرقمى.. تشريعات وأخلاقيات النشر».

وفى مجال الكتاب العلمى «الذكاء الاصطناعى»، فاز بالجائزة إيهاب عبدالحميد خليفة عبدالعال عن كتابه «الخوارزميات القاتلة».

وفى مجال النقد الأدبى، فاز بالجائزة مناصفة كل من: محمد إبراهيم السيد عبدالعال عن كتابه «نحو منهجية التحرير الثقافى للأدب»، وحسام جايل عبدالعاطى زايد عن كتابه «التماسك النصى فى الشعر العربى».

وفى مجال تحقيق التراث، فازت بالجائزة مروة محمد على الشريف عن كتابها «معجم المصطلحات.. الصيدلانية التراثية»، وفى مجال الفنون فاز محمود محمود محمد قاسم عن كتابه «العلم والسينما والتخيل».

كما فاز بجائزة أفضل كتاب مترجم الكتاب «توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية.. الهجرة والعولمة فى منطقة قناة السويس وما وراءها»، لفاليسكا هوبر، ترجمة محمد صبرى محمد يوسف، فيما فاز بجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل كتاب «جورج ومفتاحه السرى للكون»، من تأليف لوسى هوكينج وستيفن هوكينج، وترجمة أحمد سمير سعد إبراهيم.

وفاز بجائزة أفضل ناشر مصرى الدكتور أحمد محمد السعيد سليمان ومجموعة «بيت الحكمة للصناعات الثقافية»، وحصد جائزة أفضل ناشر عربى بالمناصفة كل من: هانى محمد عبدالله عبدالجواد ودار الرواق للنشر والتوزيع «مصر»، وخالد سليمان الناصرى ودار المتوسط للنشر والتوزيع «ميلانو».

فى السياق نفسه، أعلنت وزيرة الثقافة عن اختيار دولة سلطنة عمان، ضيف شرف النسخة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢٥، وشهدت خلال مؤتمر صحفى، أقيم في اليوم الختامى لمعرض الكتاب، مراسم تسليم راية ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ٥٥ من المملكة النرويجية- وفقًا للبروتوكول المتبع- إلى السيد خليفة بن راشد الشامسى، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سلطنة عمان بالقاهرة.