الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

استمرار الإقبال على جناح قصور الثقافة فى الساعات الأخيرة لمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

استمر الإقبال على جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 حتى الساعات الأخيرة من المعرض الذي تختتم فعالياته مساء اليوم.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

قدمت هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مشاركة مميزة في معرض الكتاب هذا العام في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث أقبل جمهور ورواد المعرض على سلاسل إصدارات قصور الثقافة المتنوعة وعناوينها القيمة وأسعارها المخفضة التي في متناول الجميع، والتي طرحت منها الهيئة هذا العام 120 عنوانًا جديدًا في شتى فروع المعرفة، وجاءت مختلف السلاسل لتكون بمثابة مشاريع ثقافية وليست إصدارات منفردة، ونفدت أعداد كبيرة من الكتب مع الأيام الأولى للمعرض، وقامت الهيئة بتزويد الجناح يوميا؛ نظرا لتلبية احتياجات القراء.

يذكر أن قصور الثقافة قدمت على مدار أيام المعرض، وقدمت هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مشاركة مميزة في معرض الكتاب هذا العام في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث أقبل جمهور ورواد المعرض فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 تضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال أقيمت به ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأبناء المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

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الاقبال جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض القاهره الدولي للكتاب قصور الثقافة المعرض

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