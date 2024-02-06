الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

داليا عمارة تكشف عن العهد الذى أخذته على نفسها بكتابة الشعر

الشاعرة داليا عمارة
الشاعرة داليا عمارة

قالت الشاعرة داليا عمارة، إنها رغم إجادتها التأليف والتلحين والتوزيع الموسيقي، إلا أنها أخذت عهدًا على نفسها من البداية وهو نشر الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنها لم تدخل في مجال الإنشاد الديني لمنافسة أحد لأنه مجال مليء بالمواهب الهامة جدًا، مؤكدة أنها مؤخرًا بدأت تنشر الأعمال بصوتها، لأنها كانت تقوم بإلقاء الشعر فقط ولكنها أرادت إيصالها للمعنى بصوتها.

بداية اكتشاف موهبتها

وتابعت، أن كتابة الشعر بدأت معها وهي في إعدادي، وكانت ترسم وتعبر عن الرسمة بالشعر، وبدأت في كتابة إذاعة مدرسية مرة بالنثر ومرة كلها بالشعر، وفي الثانوية العامة بدأت تتطور وتعمل أغاني وطنية، وبعد زواجها وسفرها للسعودية كان حنينها للوطن يزيد وبدأت في كتابة أغانٍ وطنية، كما أنها تأثرت بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت تقيم إلى جانبه.

وأشارت إلى أنها كتبت أغنية "بحبك يا رسول الله"، وهي في المسجد النبوي، وكتبتها بإحساس عالٍ ولهذا وصلت لملايين الناس.

داليا عمارة عهد الإنشاد الديني اكتشاف موهبتها المواهب المسجد النبوي

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