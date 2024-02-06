تموين القاهرة: مصادرة 13 ألفًا و700 علبة سجائر بقيمة 600 ألف جنيه

نفذت مديرية التموين والتجارة بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، بالاشتراك مع قوة من قسم شرطة الخليفة، حيث تم التوجه للمحل الكائن بالعنوان شارع العطارين بمنطقة الخليفة، وحُرر محضر جنحة جزئي ضد صاحب المحل، وذلك لمخالفته اللوائح والتشغيل بدون ترخيص، وتجميع سجائر وأدخنة بغرض تخزينها والتربح منها وبيعها بالسوق السوداء، فضلا عن مخالفة قانون حماية المستهلك، وعدم وجود فواتير، وتم ضبط وتحريز كمية كبيرة بلغت 13700 علبة سجائر، بقيمة 600 ألف جنيه.

الرقابة على الأسواق

وشدد ناصر ثابت عبدالسلام، مدير مديرية تموين القاهرة، على استمرار تفعيل الحملات المكثفة بقطاعات العاصمة الأربعة لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وثبات الأسعار، وعدم السماح باحتكار أي سلعة لبيعها بالسوق السوداء من قبل التجار.