إطلاق فيلم جديد من سلسلة "Jurassic Park" العام المقبل

بعد ثلاثة عقود من تحول سلسلة أفلام الحديقة الجوراسية "Jurassic Park" إلى ظاهرة ثقافية، وبعد أقل من عامين على الاعتقاد بأن "Jurassic World Dominion" هو الجزء الأخير، جاءت السلسلة بإصدار جديد لتعلن لعشاق السلسلة أنهم على موعد مع المزيد من سلسلة أفلام الديناصورات.

ويحتفل "Jurassic Park" بالذكرى الثلاثين لإصدار أول فيلم من هذه السلسلة التي حظيت بإعجاب الكثيرين حول العالم.

تفاصيل النسخة الجديدة من فيلم Jurassic Park

ونشر حساب "إنستجرام" الرسمي لـ"Jurassic Park" شعار الديناصور "T-rex" الشهير، الذي اشتهر بفضل الفيلم في عام 1993، معلنا إصدار فيلم جديد ضمن هذه السلسة في 2 يوليو 2025، وفق مجلة "بيبول" الأمريكية.

ومن المقرر أن يعود ديفيد كوب "David Koepp"، الذي كتب سيناريوهات الفيلم الأصلي "Jurassic Park" وتكملته "The Lost World: Jurassic Park" عام 1997، وكلاهما مقتبس عن كتب مايكل كرايتون التي تحمل نفس الاسم- لكتابة السيناريو بقصة جديدة، وسيعود "ستيفن سبيلبرغ"، الذي اشتهر بإخراج الجزء الأول، إلى الإنتاج التنفيذي للمشروع القادم عام 2025.

ومنذ إصدار "Jurassic Park" عام 1993، حقق أكثر من 6 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، ويتكون طاقم الممثلين الأصلي من "سام نيل" في دور "عالم الحفريات آلان جرانت"، و"لورا ديرن" في دور "إيلي ساتلر" زميلته، ولعب "صامويل إل جاكسون" دور "مهندس الحديقة راي أرنولد"، وغيرهم.

وعلى مر السنين، عاد العديد من أعضاء فريق التمثيل لأجزاء أخرى من السلسلة، والتي شملت عدة أفلام آخرها نسخة عام 2022.

وقالت "ديرن" لمجلة "بيبول" في مايو 2022 حول العودة إلى دورها: "أستطيع أن أقول إنه كان أمرًا لا يصدق أن نعود معًا، فقد كان أمرًا رائعًا أن أنضم إلى أعضاء فريق العمل الأصليين وأن أستعيد ذكرياتي، بدءًا من تلك التجربة في بداية السلسلة وحتى المسار الكامل لهذه الأفلام جنبًا إلى جنب مع جميع أعضاء فريق التمثيل الرئيسيين الذين عملوا على هذه الأفلام، بالإضافة إلى المخرج كولين تريفورو وستيفن سبيلبرغ، الذي يعتبر بمثابة العائلة بالنسبة لي".

وحسب المجلة الأمريكية حتى الآن، لم يتم الإعلان عن طاقم الممثلين لإصدار "Jurassic World" في يوليو 2025.