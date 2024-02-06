عروض الـ50 جنيهًا.. فى الساعات الأخيرة بمعرض الكتاب

طرحت دار الشاهد للنشر والتوزيع، في الساعات الأخيرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، عدة تخفيضات وعروضا هائلة على الكتب التي تتواجد داخل جناح الدار الموجودة بالمعرض.

وصلت تخفيضات الكتب لـ 50 جنيها، وعرض الكتابين بـ 80 جنيها، الأمر الذي جذب عددا كبيرا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، لشراء الكتب.

كان قد بلغ إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 11 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4.5 مليون زائر، حيث سجل يومه قبل الأخير، أمس الإثنين 5 فبراير 2024، نحو 327,810 زائر، محققًا بذلك، الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

معرض الكتاب 2024

كانت الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قد انطلقت يوم 24 من شهر يناير الماضي وتنتهي فعالياتها اليوم 6 فبراير، وحلت النرويج ضيف شرف المعرض هو دولة النرويج وشخصية المعرض العالم سليم حسن وشخصية معرض الطفل الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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