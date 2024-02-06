الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب" و"التماسك النصي في الشعر العربي" يحصدان جائزة النقد الأدبي بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

فاز كتاب "النقد الثقافي: نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب" للدكتور محمد إبراهيم السيد عبدالعال، الصادر عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، وكتاب "التماسك النصي في الشعر العربي: دراسة في البنية والوسائل" للدكتور حسام جايل عبدالعاطي زيد، الصادر عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، بجائزة النقد الأدبي مناصفة، في الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وسلمت جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي نظمتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، بقاعة بلازا ٢ بمعرض القاهرة وسط حضور لفيف من الكتاب والناشرين والإعلاميين.

وكانت فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قد بدأت في 24 يناير الماضي وانتهت في 6 فبراير، وقد حلت النرويج ضيف شرف المعرض وشهدت حضور شخصية المعرض العالم سليم حسن وشخصية معرض الطفل الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي شخصية معرض الطفل وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب وكتاب أبوالهول تأليف سليم حسن وترجمة جمال الدين سالم وكتاب أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني

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