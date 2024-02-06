حيفا ونابلس وطولكرم.. مدن فلسطين التاريخية تزين معرض الكتاب

يواصل زائرو معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته ال،٥٥، المقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، توافدهم علي أجنحة المعرض المختلفة، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة هذا العام داخل عدد من دور النشر التي قامت بعرض منتجات مختلفة تعبر عن الأحداث الدامية الأخيرة فى غزة.

قام جناح ديوان العرب المتواجد في قاعة ٣، بعرض عدد من الإنديكس المرسوم عليها عدد من المدن الفلسطينية التاريخية، مثل طولكرم، حيفا، غزة، الجليل، الناصرة، نابلس، وهي التي لاقت استحسان وقبول عدد كبير من زائري المعرض الذين حرصوا علي شرائها واقتنائها.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر



من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر



من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.