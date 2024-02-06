الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية" يفوز بجائزة أفضل كتاب مترجم بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

فاز كتاب “توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية.. الهجرة والعولمة في منطقة قناة السويس وما وراءها” للمؤلف فاليسكا هوبر، بجائزة أفضل كتاب مترجم في الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وترجمه للعربية محمد صبري محمد يوسف، عن المركز القومي للترجمة.

وسلمت جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بقاعة بلازا 2 بمعرض القاهرة ويحضره لفيف من الكتاب والناشرين والإعلاميين.

تفاصيل معرض الكتاب الدولي

وكانت الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قد انطلقت يوم 24 من شهر يناير الماضي وتنتهي فعالياتها اليوم 6 فبراير وحلت النرويج ضيف شرف المعرض هو دولة النرويج وشخصية المعرض العالم سليم حسن وشخصية معرض الطفل الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي شخصية معرض الطفل وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب وتضم كتاب فجر الضمير تأليف جيمس هنري برستد وترجمة سليم حسن وكتاب أبوالهول تأليف سليم حسن وترجمة جمال الدين سالم وكتاب أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي موسوعة مصر القديمة في 15 جزء ا وأيض ا الأدب المصري القديم في جزأين

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