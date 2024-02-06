"‎الزراعة": تحصين 29 ألفا و998 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قافلة بيطرية مجانية لخدمة ودعم المربين في منطقة ابو النمرس البيطرية، كما تم تحصين 29 ألفا و998 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.‎

أوضحت وزارة الزراعة أن مرض الجلد العقدى من أمراض الجلد الفيروسية المعدية الحادة وهو ينتقل بالحشرات ويتميز بظهور مفاجىء لعقد جلدية مختلفة الحجم على جسم الأبقار المصابة مع تضخم الغدد الليمفاوية السطحية، وهذا المرض يسبب خسائر شديدة في الماشية نتيجة للنقص في إنتاج اللبن واللحم وتشوه فى الجلد.

تحصين 29 ألف و998 رأس ماشية

‏‎وعن مسببات المرض فهو أحد فيروسات مجموعة الجدرى، وهو يرتبط سيرولوجيا بفيروس جدرى الأغنام والحيوانات القابلة للاصابة وينتقل بواسطة الناموس وذباب التسابانس بطريقة بيولوجية وبعض الحشرات الأخرى يمكن أن تنقله بطريقة ميكانيكية والاختلاط المباشر بين الحيوانات المصابة والحيوانات السليمة.