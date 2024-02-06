مطار العريش يستقبل 3 طائرات مساعدات لغزة

في مشهد إنساني مؤثر تواصل سيارات الإسعاف نقل المصابين من قطاع غزة إلى مستشفيات العريش المصرية، حيث شهدت المدينة حركة مكثفة للإسعافات على مدار اليوم، وفي الوقت نفسه تنتظر مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية الدخول إلى القطاع من معبر رفح الحدودي، الذي يعمل بلا توقف طوال الأسبوع.

هذا ما أفاد به محمد شاهين، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر "سكايب" مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة قناة "CBC".

وأضاف أن مطار العريش يلعب دورًا مهمًا في استقبال الطائرات القادمة من دول متعددة تحمل مساعدات لقطاع غزة، وأن هناك مراكز لوجستية تقوم بتخزين وفرز وتعبئة هذه المساعدات قبل إرسالها إلى المنافذ الحدودية.

وتابع شاهين أنه تم تسجيل دخول 290 شاحنة إلى غزة مساء الأمس، من معبر رفح، منها 130 شاحنة تحمل خيم وملابس وغطاء للأطفال، و160 شاحنة تحمل مواد غذائية وطبية ووقودية، و4 شاحنات تحمل معدات طبية متطورة.

وأشار إلى أن 40 مصابًا و70 مرافقًا دخلوا إلى مصر من خلال المعبر لتلقي العلاج، لافتًا أن مطار العريش استقبل ثلاث طائرات من قطر وباكستان والإمارات تحمل مساعدات لغزة.