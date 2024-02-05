الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حفل توقيع جماعى لأعضاء التنسيقية المشاركين بإصدارات بمعرض الكتاب

جانب من حفل التوقيع
جانب من حفل التوقيع

أقامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، حفل توقيع جماعي لأعضائها الذين شاركوا بإصداراتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ 55، حيث شارك أعضاء التنسيقية بـ11 إصدارًا جديدًا بالدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتنوعت الإصدارات بين الدراسات البحثية والسياسية، والإصدارات التاريخية والأدبية، والروايات والمجموعات القصصية، وكتب تنمية المهارات الشخصية والكتب القانونية، والمترجمات وغيرها من الموضوعات التي تعكس تنوع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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شهد الحفل توقيع اصدارات أعضاء التنسيقية المبدعين الذين لم يتوقفوا عن إثراء معرض الكتاب على مدار الأعوام الماضية، وهم: الدكتور رامي عبدالباقي، إصدار "نِدٌّ بِندّ" (الجزء الرابع)، عن دار زين، بالإضافة إلى الإصدارات  السابقة، وعمرو عزت ("الإمبراطورة ثيودورا" ومنسا موسى- أعظم رحلة حج في التاريخ"، عن دار سنابل، إضافة إلى الطابعة الثانية من كتاب "الشيخ علي عبدالرازق"، وعدد من إصداراته السابقة، وقياتي عاشور - "المجال العام في مصر"، ومارك مجدي "ماركس والحرية" والدكتورة إيناس دويدار، الاستبصار، ودينا توفيق بكتاب "ما وراء الكارير"، محمد البحيري - "ماعت العدالة القضائية"، أحمد تامر غانم بكتاب "How To Calculate Your Calories" عن دار حروف منثورة.

وأهدت آية سعد الدين، مدير عام دار زين للنشر والتوزيع، درعها للتنسيقية تكريمًا لدورها في الحوار الوطني، تسلمته النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

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