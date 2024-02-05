رومانو: مانشستر سيتي يحسم صفقة نجم جيرونا بشكل رسمي

حسم مانشستر سيتي التعاقد مع سافيو لاعب نادي جيرونا الإسباني، ليصبح ثاني صفقات صيف 2024 المقبل التي تنضم لمانشستر سيتي.

وسبق لمانشستر سيتي أن تعاقد مع اللاعب كلوديو اتشيفري قادما من نادي ريفر بليت الأرجنتيني وترك السيتي اللاعب معارًا حتى نهاية الموسم وبهاذا ينضم اللاعبان سويا الى السيتي بداية من الموسم المقبل.

ووفقا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، السيتي قد تعاقد مع الاعب البرازيلي سافيو صاحب الـ 19 عامًا وعلى أن يتم توقيع العقود وإرسالها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث كان اللاعب يحظى باهتمام أندية من الدوري الألماني والإنجليزي ولكنه تختار تمثيل مانشستر سيتي.

ولفت اللاعب البرازيلي العديد من الأنظار خاصًا بعد تقديم فريقه لموسم إستثنائي وتصدرهم جدول الدوري للعديد من الجولات وتقديم الفريق أداء أبهر الجميع وخاض اللاعب لـ 27 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم 7 اهدافًا وصنع 7.

واستطاع السيتي حسم الصفقة مبكرًا لتجنب الدخول في صراعات مع الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب وأكد اللاعب لرومانو في تصريحات صحفية أنه يرز فقط حاليا على مستقبلة مع نادي جيرونا خاصأً وأن النادي مازال منافسا على لقب الدوري الإسباني.