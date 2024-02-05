الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الأهلى يقرر إقامة حفل تكريم وتأبين للعامرى فاروق

العامري فاروق
العامري فاروق

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه اليوم تكريم وتأبين فقيد الأهلي والرياضة المصرية الوزير العامري فاروق، نائب رئيس القلعة الحمراء، وزير الشباب والرياضة الأسبق الذي وافته المنية يوم 26 يناير الماضي. 

يأتي ذلك تقديرًا من مجلس إدارة الأهلي لما قدمه الفقيد لوطنه وللنادي وللرياضة المصرية، وعرفانًا بحجم إخلاصه وعطائه على مدى سنوات طويلة. 

وحرص المجلس في بداية اجتماعه اليوم على الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على روح العامري فاروق.

وأشاد الخطيب بالدور الكبير للفقيد، الذي كان نموذجًا للمسئولية والحرص على مصلحة وطنه وخدمة ناديه.

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