أكاديمي فلسطيني: مصر تعد الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور جهاد الحرازين أن مصر تلعب دورا كبيرا تجاه دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، مشيرا إلى أن القاهرة تعد الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، اليوم الاثنين، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 - "إن القضية الفلسطينية حاضرة في كافة الأذهان على كافة المستويات الرسمية الشعبية في مصر"، مدللا على ذلك بأن القائمين على تنظيم معرض القاهرة للكتاب خصصوا يوما كاملا لمناقشة متقبل القضية الفلسطينية وإبراز الدور المصري تجاه دعم الفلسطينيين، وتوجيه رسائل الدعم تجاه أشقائهم الفلسطينيين.

وأضاف أن معرض القاهرة للكتاب، وهو أكبر تظاهرة ثقافية تشهدها منطقة الشرق الأوسط، قد حمل عددا كبيرا من الرسائل الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة من خلال تنظيم الندوات الخاصة بمناقشة القضية الفلسطينية.

وتابع: أنه "ليس بالغريب على مصر ما تفعله تجاه الأشقاء في فلسطين، حيث وقفت القاهرة دوما سندا وداعما للشعب فلسطيني في كافة المناسبات الإقليمية والدولية".

وشدد على أن النسخة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب ترفع شعارا بأن "مصر لا يمكن أبدا أن تتخلى عن الشعب الفلسطيني"، موجها في هذا الصدد شكره للدولة المصرية وكافة مؤسساتها وشخصياتها على الدور الفعال والمساند للشعب الفلسطيني، خاصة في تلك الأثناء التي يتعرض فيها الفلسطينيون العزل في قطاع غزة إلى عدوان إسرائيلي غاشم.

وثمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الرسائل الشعبية التي يطقها المصريون عبر معرض الكتاب، حيث الحرص الكبير من قبل الجمهور المصري على التفاعل مع القضية الفلسطينية من خلال الإقبال الشديد على جناح فلسطين بالمعرض، والحرص على رسم ألوان العلم الفلسطيني، إلى جانب التفاعل مع الندوات المخصصة لمناقشة القضية الفلسطينية.