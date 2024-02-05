الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هربًا من جحيم غزة.. 18 طفلاً فلسطينيًا يصلون إيطاليا للعلاج

18 طفلاً فلسطينيًا
18 طفلاً فلسطينيًا يصلون إيطاليا للعلاج

وصل 18 طفلاً مصابًا إلى إيطاليا، الإثنين، والمقرر أن يتلقوا العلاج في المستشفيات الإيطالية التي تطوعت لعلاجهم، حسب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني.

وأضاف وزير الخارجية الايطالي أن الأطفال جزء من مجموعة أكبر مكونة من 62 مدنيًا فلسطينيًا من غزة تمكنوا من الفرار من القطاع الذي مزقته الحرب، على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، وكان في استقبالهم "تاجاني" في لاسبيتسيا شمال البلاد.

مشروع جمعيات خيرية فى الفاتيكان 

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صحفية وبلوجر.. أطفال وشباب اشتهروا بنقل أحداث الحرب فى غزة

ومن المتوقع أن يصل إجمالي 100 طفل إلى إيطاليا كجزء من مشروع تنظمه جمعيات خيرية مختلفة في الفاتيكان، بما في ذلك مجتمع سانت إيجيديو، الذي استضاف بعض العائلات الفلسطينية.

وفي 29 يناير، وصلت مجموعة مكونة من 11 طفلاً على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي، وتم نقلهم بعد ذلك لمستشفيات في روما وجنوة وبولونيا وفلورنسا.

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