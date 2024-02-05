الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سعيًا لتحقيق تقدم.. تقرير أمريكى يكشف أسباب زيارة بلينكن للمنطقة

بلينكن
بلينكن

أفادت شبكة CNN الأمريكية، الإثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يصل السعودية لتحقيق تقدم بشأن الرهائن وغزة ما بعد الحرب. 

ووصل "بلينكن" إلى السعودية، الإثنين، وهي المحطة الأولى في رحلته السريعة الأخيرة للشرق الأوسط، حيث يسعى إلى إحراز تقدم على عدد من الجبهات، منها التقدم في صفقة الرهائن، والتنسيق في "اليوم التالي" بالنسبة لغزة، ومحاولة ضمان عدم تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع.

إطلاق سراح الرهائن 

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وقال مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إنه "من المستحيل" التنبؤ بما إذا كان سيتم تحقيق انفراجة في المحادثات ومتى. 

وأضاف المسئول: "إنها واحدة من الأشياء التي لا نعرفها لأن الكرة الآن في ملعب حماس"، وفيما يتعلق بمنع نشوب صراع إقليمي أوسع، سيجادل "بلينكن" مرة أخرى بأن التصرفات الأمريكية في المنطقة كانت دفاعية وليست تصعيدية. 

وفي أواخر الأسبوع الماضي، شنت الولايات المتحدة ضربات ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا؛ ردا على هجوم مميت على قاعدة أمريكية في الأردن. لقد واصلوا قرع طبول الهجمات ضد أهداف الحوثيين.

وحول المزيد من المساعدات لغزة، أشار المسئول إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تجرى محادثات مع الإسرائيليين كل يوم بشأن عدد من القضايا الإنسانية المختلفة، وتحرز تقدمًا بشأنها. ولكن لتحقيق اختراقات حقيقية بشأن بعض الأمور الكبيرة يجب أن يحدث أحد أمرين: يجب أن يحضر الوزير أو يجب على الرئيس أن يتصل هاتفياً برئيس الوزراء. وقال المسئول الكبير في وزارة الخارجية: "لذا عندما نأتي إلى إسرائيل، نأتي بقائمة من الأشياء التي نحاول دفعها".

ومع ذلك، وعلى الرغم من الزيارات الشخصية العديدة التي قام بها بلينكن، فإن الهجوم الإسرائيلي على غزة لا يزال مستمراً بعد ما يقرب من أربعة أشهر، ولا تزال الخسائر الإنسانية مرتفعة بشكل لا يصدق، وقد تم رفض نوايا الولايات المتحدة بشأن غزة ما بعد الحرب بشكل متكرر وعلني من قبل إدارة نتنياهو. .

وفي السعودية، اليوم الإثنين، سيواصل بلينكن أيضًا مناقشة آفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية السعودية الإسرائيلية. 

ويعترف المسئولون الأمريكيون بأن مثل هذا الاتفاق لا يمكن أن يمضي قدماً دون حل الدولتين، وقد تغير الحديث حول هذا الاحتمال منذ 7 أكتوبر.

غزة بلينكن الحرب تحقيق السعودية

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