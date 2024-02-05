فتحوا عليه النيران.. إحالة أوراق 3 متهمين قتلوا مواطنًا بسوهاج إلى المفتى

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم حكمًا، وبإجماع الآراء يقضي بإحالة أوراق 3 متهمين بقتل مواطن في مركز ساقلته إلى فضيلة المفتى، وقضت الجنايات في ذات الجلسة بتأجيل الحكم على المتهم الرابع لجلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كان رئيس مباحث مركز ساقلته تلقى بلاغًا بمقتل مواطن إثر إصابته بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين الطرفين، فقام المتهمون بالترصد للمجنى عليه فى أحد الأماكن وأطلقوا عليه النار من سلاح نارى كان بحوزتهم حتى لقى مصرعه فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.