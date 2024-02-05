الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يصدر قرارا بصرف حافز إضافي لمزارعي القصب بخلاف السعر الأساسي

وزير التموين
وزير التموين

لزيادة معدلات التوريد

وزير التموين يصدر قرارا بصرف حافز إضافي لمزارعي القصب بخلاف السعر الأساسي

300 جنيه حال توريد 30 طن للفدان و400 جنيه لتوريد 40 طن  و500 جنيه لأكثر من 40 طن للفدان


صرف 1900 جنيها لتوريد طن البنجر متضمنا 400 جنيه علاوة في الفترة من 1 وحتي 15 مارس 2024

 


أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم ( 22 ) لسنة 2024،  والذي تضمن صرف حافز إضافي لموردى قصب السكر  بواقع 300 جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط 30 طن للفدان بخلاف سعر التوريد  الأساسي والمقدر بـ 1500 جنيها  للطن وذلك تشجيعًا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد

وشمل القرار كذلك صرف 400 جنيه  في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طن للطن وحتى 40 طن للفدان، و500 جنيه حال توريد محصول يزيد عن 40 طن للفدان

وذكر القرار أن حافز  التوريد يصرف بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد فى بداية الموسم، مع قيام اللجان الاشرافية  بالمصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب


كما قرر الوزير صرف علاوة إستثنائية لطن البنجر وفقا  للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين لموسم 2024 لصالح مصانع إنتاج السكر من  البنجر وهم الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية المصرية - النيل - الإسكندرية - الشرقية - القناة

وشمل القرار صرف 1900 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 مارس وحتي 15 مارس 2024 حيث تتضمن (1500 جنيهًا سعر أساسي و400 جنيه علاوة للطن)

و صرف 1750 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 16 مارس وحتي 31 مارس 2024 وتتضمن (1400 جنيهًا سعر أساسي و350 جنيهًا علاوة للطن)

وكذلك صرف 1600 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 أبريل وحتي 15 أبريل 2024 وتتضمن (1300 جنيهًا سعر أساسي و300 جنيه  علاوة للطن)

وصرف 1450 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 16 أبريل وحتي 30 أبريل 2024 وتتضمن (1200 جنيها سعر أساسي و250 جنيهًا علاوة للطن)

كما شمل القرار صرف 1350 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم وتتضمن (1100 جنيها  سعر أساسي و250 جنيهًا علاوة للطن)

واوضحت الوزارة أنه سيتم  دراسة التوريد للموسم القادم 2025 مستقبلًا، مع  إستمرار جميع المزايا السابق الإعلان عنها  للمزارعين.

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