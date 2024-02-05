الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بسرقة موظف بالإكراه في الجيزة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لإتهامه بسرقة موظف بالإكراه بعد تهديده بسلاح أبيض أسفل الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بالجيزة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بعدما ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على المتهم خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بالجيزة.

كشفت التحريات قيام المتهم بإرتكاب جرائم سرقة بالإكراه ضد عدد من المواطنين، وأن له معلومات جنائية- مسجل سرقات- سبق الحكم عليه في جنايتي سرقة بالإكراه.

وان الواقعة التي صدر بها الحكم المتقدم كانت في غضون عام 2023 عندما كان المجني عليه في طريق عودته لمنزله في الساعة العاشرة ليلًا وأثناء مروره بمكان الواقعة فوجئ بالمتهم يستوقفه ويشهر في وجهة سلاح أبيذ - كتر- ويطلب منه ما معه من نقود، وإلا فسوف يمزق جسده.

وأن المجني عليه تحت تهديد السلاح أعطي للمتهم مبلغ 268 جنيه وساعة يد وهاتف محمول هي كل ما كانت بحوزته، ثم فر مسرعًا خوفًا من بطش المتهم.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة وأحيل للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

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