وزيرة الثقافة تفتتح عرض "فلسطين فى عيون الأطفال" بمعرض القاهرة للكتاب

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عرض "فلسطين في عيون الأطفال"، ضمن فعاليات اليوم الثاني عشر من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، وذلك في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ومنذ افتتاح أبوابه في يومه قبل الأخير شهد معرض الكتاب توافدًا كثيفًا للأسر والأطفال والشباب والكبار، وتستمر فعاليات المعرض حتى غد السادس من فبراير، حيث تحظى الأسرة المصرية بفرصة استكشاف العروض الثقافية والأدبية المتنوعة، من خلال المشاركة المعتادة لدور النشر.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

تُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهى "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزءين.