السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

للعام الثاني.. متطوعو "حياة كريمة" يشاركون بدور تعريفي وتوعوي بمعرض الكتاب

متطوعو حياة كريمة
متطوعو حياة كريمة بمعرض الكتاب

شاركت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، والتي تقام خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وحرص متطوعو "حياة كريمة" على التواجد في الجناح الخاص بهم والذي تميز بتصميمه المعبر عن البيئة الريفية ما جعله مميزا بين أجنحة معرض الكتاب، وتولى مسؤولوا الجناح والمتطوعون مهمة توجيه الزوار والعملية التوعوية وتعريفية حول دور "حياة كريمة" خلال السنوات السابقة في مختلف محافظات الجمهورية.

معرض الكتاب 2024

تأتي الدورة الحالية من معرض الكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

متطوعو حياة كريمة بمعرض الكتاب
متطوعو حياة كريمة بمعرض الكتاب
متطوعو حياة كريمة بمعرض الكتاب
متطوعو حياة كريمة بمعرض الكتاب
متطوعو حياة كريمة بمعرض الكتاب
متطوعو حياة كريمة بمعرض الكتاب
حياة كريمه معرض القاهره الدولي للكتاب متطوعو حياة كريمة معرض الكتاب 2024 الهيئة المصرية العامة للكتاب

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