الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أي كتاب بـ 10 جنيه".. مباردة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة

مباردة لتشجيع زوار
مباردة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة

أعلنت دار نشر الأدب للنشر والتوزيع عن مبادرتها الجديدة "أي كتاب بـ 10 جنيه"، للمساهمة في تعزيز انتشار الكتب الورقية وجعلها متاحة للجميع.

وضمت رفوف الدار تشكيلة واسعة من الكتب المختلفة، حيث يمكن للقارئ الاختيار بين كتب متنوعة، إذ تُعرض بعضها بسعر 10 جنيهات، بينما يبلغ سعر البعض الآخر خمسة جنيهات فقط، ويأمل الناشر أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز عادة القراءة وتوفير الكتب للمهتمين بالثقافة والمعرفة.

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مستقبل الصحافة الورقية| علاء عبد الهادي: معرض الكتاب يعكس عمق مصر الحضاري

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الطفولة والأمومة: ورش عمل للأطفال على هامش معرض القاهرة الدولي


 معرض القاهرة للكتاب 2024 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

مباردة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة
مباردة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة
مباردة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة
مباردة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة
مباردة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة
مباردة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة
مباردة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة
مباردة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة
دار نشر الأدب للنشر والتوزيع كتاب بـ 10 جنيه انتشار الكتب الورقية نشر الكتاب الورقي جيل جديد معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

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