الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة بالأميرية 

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بهتك عرض طفلة داخل شقته بدائرة قسم شرطة الأميرية بالسجن 3 سنوات.

جاء في أمر إحالة المتهم "أحمد.م" - 20 عامًا، استدرج الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الـ14 عامًا إلى شقته بدعوى إعطاءها بعض الأغراض لتوصيلها إلى والدتها.

وأضاف أمر الإحالة ما إن دلفت الطفلة إلى الشقة حتى أمسكها المتهم بقوة وقبلها واحتضنها وحسر عنها ملابسها؛ ولامس مناطق عفتها بعورته حتى أشبع رغباته وشهواته.

وتلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغًا من ربة منزل تتهم جارهم بهتك عرض نجلتها، وبعمل التحريات تبيَّن صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور والتحفظ على ملابس المجني عليها وإرسالها للطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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