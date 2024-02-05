الإثنين 05 فبراير 2024
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مصر

عضو شعبة الألبان: الجبن المصري أصبح يغطي الأسواق لجودته العالية

الجبن المصري
الجبن المصري

قال عبدة الإمام، عضو شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن استهلاك المصريين للجبن والألبان يزيد خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى تراجع ضخ الألبان إلى المصانع بنسبة 30%، حيث يقبل عدد كبير من المواطنين على شراء اللبن السائب وتحويلة إلى زبادي، إذ يزيد استهلاك الزبادي بنسبة 100% عن باقي أشهر العام.

وأوضح الإمام، لـ"الدستور"، أن الإقبال في شهر رمضان يزيد على الجبن القريش، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الألبان حاليًا يرجع إلى زيادة الطلب مع قلة المعروض، حيث أن الألبان من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار الأعلاف، مما تسبب في بيع عدد كبير من رؤوس الماشية كـ لحم، مما تسبب في تراجع إنتاج مصر من الألبان.

وأضاف عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن الجبن المصري أصبح يغطي الأسواق لجودته العالية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الجبن المستورد، لافتًا إلى أن مصر لا تستورد اللبن السائب، ولكن يتم استيراد 50% من اللبن المجفف، فيما اتجهت المصانع إلى اللبن السائب المحلي خاصة بعد ارتفاع أسعار الألبان المجففة.

وقال عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن زيادة أسعار الأعلاف أثرت بشكل مباشر على أسعار اللحوم، كما أثرت أيضًا على أسعار الألبان ومنتجاتها.

عبدة الأمام عضو شعبة الألبان غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات المصرية أستهلاك المصريين للجبن والألبان شهر رمضان المبارك

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