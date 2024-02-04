نشأت الديهي: انخفاض متوقع في أسعار السلع بعد استقرار الدولار وتوفر المخزون

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يبث على قناة "ten"، أن أسعار السلع الأساسية ستشهد تراجعًا في الفترة القادمة، نظرًا لاستقرار سعر الدولار، وعدم وجود أي نقص في السوق المصري.

وأوضح الديهي، أن التجار الذين كانوا يحتكرون السلع في الفترة الماضية، سيضطرون إلى بيعها بأسعار منخفضة، لأن الطلب عليها قد انخفض مع تحسن الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمتلك مخزونًا كبيرًا من السلع الرئيسية، وأنه لا يوجد خوف من حدوث أزمات، خصوصًا في شهر رمضان المبارك.

وأكد، أن الشعب المصري لا يجب أن يقلق عن مستقبله، وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الاستقرار والتنمية، داعيًا الله أن يحمي الوطن والأمة من كل شر ومكروه.

ونفى الديهي، ما تردد عن بيع أراضي مصرية للأجانب، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو استثمارات وشراكات تهدف إلى تطوير المناطق السياحية والصناعية، وأن هذا الأمر لا يمس السيادة الوطنية، وأنه متبع في جميع دول العالم.