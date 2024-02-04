الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يحيى قلاش: عائشة المراغى أعادت "الولى عبدالفتاح الجمل" بعد 30 سنة من رحيله

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش إن عدة أجيال تدين بالفضل لعبدالفتاح الجمل، مشيرًا إلى أنه بعد ثلاثين سنة من غيابه أعادته لنا مرة ثانية الكاتبة الصحفية عائشة المراغي عندما جمعت نصوصه وأعماله فى أعماله الكاملة التى جمعتها وقدمت لها، مشيرًا إلى أن عبدالفتاح الجمل هذا الولى الذى نحتفل بمئويته ومرور 30 عامًا على رحيله.

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وأضاف "قلاش" ضمن فعاليات ندوة "الكاتب والروائي عبدالفتاح الجمل (الميلاد)" في القاعة الرئيسية ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من الكاتب عوض الجمل، والكاتبة عائشة المراغي، ويديرها الكاتب الصحفى طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة"، أنه عندما التقى بالكتابة عائشة المراغى سألها كيف ذهبت لعبدالفتاح الجمل ورحلتها الشاقة الممتعة فى جمع نصوصه الصادرة حديثًا، لافتًا إلى أنه ما كان من ردها أن جميع ما التفت بهم فى أحاديثها الصحفية مثل بهاء طاهر وصلاح عيسى أشاروا إلى أن كل ما هم فيه يرجع لعبدالفتاح الجمل هو ما دفعها للبحث عنه.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأوضح" قلاش" أنه فى بداياته عندما عمل بجريدة "المساء" فى ثمانينيات القرن الماضى كان مجاورًا لمكتب عبدالفتاح الجمل، لافتًا إلى أن كل نجوم مصر شاهدهم فى مكتب عبدالفتاح الجمل، والعديد من القامات الثقافية والفكرية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

الكاتب الصحفي يحيى قلاش عبد الفتاح الجمل الكاتبة الصحفية عائشة المراغي ندوة معرض القاهره الدولي للكتاب

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