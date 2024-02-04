غدا.. حفل توقيع كتاب "تشابه أسماء" للدكتور مختار خطاب بمعرض الكتاب

يحتفل غدا الإثنين فى تمام الساعة السادسة مساء الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق بتوقيع كتابه "تشابه أسماء"، سيرة روائية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كما يقام ندوة على هامش حفل التوقيع يديرها الكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق بصالة رقم واحد قاعة صالات التوقيع يحضر حفل التوقيع عدد كبير من المسئولين والكتاب والصحفيين وأصدقاء وتلاميذ المؤلف.



وحظى كتاب " تشابه أسماء"عند صدوره بترحاب كبير من الكتاب والنقاد حيث احتوى على الكثير من المعلومات المرتبطة بأحداث مهمة يتم الكشف عنها للمرة الأولى.



حيث يستعرض فيه الكاتب تجربته المهنية والشخصية والتحديات التي قابلها منذ نشأته بمحافظة الشرقية وحتى تقلده أعلى المناصب فى الدولة ورحلة سفره للخارج للحصول على الدكتوراة كما يروى الكاتب الكثير من المواقف التى كان شاهدا عليها والتى شغلت الرأي العام مثل ملف الخصخصة وغيرها من القضايا الشائكة والتى نقل خلالها الكاتب شهادته بكل أمانة وحياد وكان انحيازه الأول والأخير للحقيقة فقط.