مصرع مسن بطلق ناري على يد مسجل بالمنوفية

لقى مسن مصرعه بطلق ناري لتنتقل على الفور قوة أمنية من مركز شرطة الباجور بـ مديرية أمن المنوفية لموقع الحادث الذي وقع بقرية اسطنها التابعة لمركز الباجور بالمنوفية وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الباجور وفشلت محاولات إنقاذ حياته.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل مسن مقيم قرية اسطنها التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس مباحث مركز الباجور لبدء التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين مقتل ع.ش.ج 62 عامًا مقيم قرية اسطنها التابعة لدائرة مركز الباجور بطلق ناري، وبدأت القوة الأمنية التحقيقات الفحص في الواقعة وسؤال أسرة المجني عليه وشهود العيان، وأخطرت جهات التحقيق والتي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم.

وبسؤال أحد أهالي وشهود الواقعه من المقيمين قرية اسطنها أن المتهم له معلومات جنائية وسبق حبسه، فيما ينتظر الأهالي إنهاء اجراءات التشريح وأعمال الطب الشرعي وقرار جهات التحقيق بتسليم الجثمان للأسرة لدفنها بمقابر العائلة.