الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل أكل الجراد حرام ام حلال؟.. أُحلِّت لنا ميتتان ودمانِ

الجراد
الجراد

ارتفع السؤال عن اكل الجراد حرام ام حلال، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشاره في منطقة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر وتسلله عبر الحدود بالمحافظات الحدودية المجاورة لها.

 

هل اكل الجراد حلال ام حرام

ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" إجابة سؤال هل اكل الجراد حلال ام حرام ، ففي السنة النبوية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (أحلَّت لَكُم ميتتانِ ودَمانِ، فأمَّا الميتَتانِ، فالحوتُ والجرادُ، وأمَّا الدَّمانِ، فالكبِدُ والطِّحالُ)، وبناءًا عليه فإنه يحل أكل الجراد ولو كان ميتاً، وهو حلال.

 

ماهي حشرة الجراد؟

حشرة الجراد هي نوع من الحشرات التي تتبع فصيلة الجراديات. تتميز بأجنحة طويلة وقوية وقدرة كبيرة على الطيران، تكون الجراد في مرحلة اليرقات عندما تكون حشرة صغيرة، وتتحول إلى جراد في مرحلة البالغين، وتشكل الجراد تهديداً للمزارع، حيث يمكن أن تتجمع في أعداد هائلة وتتسبب في تلف المحاصيل. يتغير سلوك الجراد أحيانًا إلى أسراب ضخمة تسمى "الجيش الجرادي"، مما يجعلها قوية جداً في تدمير المزارع والمحاصيل.

بعد انتشاره في حلايب وشلاتين..هل يؤثر الجراد على الزراعة؟

ويؤدي انتشار الجراد إلى تدهور الزراعة حيث يتغذى بكميات كبيرة من الأوراق والنباتات، مما يؤدي إلى تدمير المحاصيل وتقليل الإنتاج الزراعي، كما يؤدي انتشار الجراد إلى استهلاك كميات كبيرة من الماء، وهو أمر يمكن أن يتسبب في نقص الموارد المائية ويؤثر على المحاصيل الزراعية.

ويؤثر انتشار الجراد على الأمن الغذائي حيث يؤدي إلى تدمير المحاصيل بواسطة مما  يعرض الأمان الغذائي للخطر، حيث يمكن أن يؤدي إلى نقص الإمدادات الغذائية، وله تأثير اقتصادي ايضًا حيث يمكن أن يتسبب انتشار الجراد في خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام، ويمكن أن يسبب انتشار الجراد في تغييرات بيئية، بما في ذلك فقدان التنوع البيولوجي وتأثيرات سلبية على النظم البيئية.

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بعد انتشاره في حلايب وشلاتين..هل يؤثر الجراد على الزراعة؟

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