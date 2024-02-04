بعد انتشاره في حلايب وشلاتين..هل يؤثر الجراد على الزراعة؟

شهدت المناطق الحدودية بمدن حلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، هجوم كميات كبيرة لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، تجاوزت عشرات الكيلومترات، قادمة من اتجاه السودان، وخلال السطور التالية ينشر موقع "الدستور" كافة التفاصيل عن حضرة الجراد ومخاطرها على الزراعة وكيف تعاملت معها الحكومة المصرية.

ماهي حشرة الجراد؟

حشرة الجراد هي نوع من الحشرات التي تتبع فصيلة الجراديات، حيث تتميز بأجنحة طويلة وقوية وقدرة كبيرة على الطيران، وتكون حشرة الجراد في مرحلة اليرقات عندما تكون حشرة صغيرة، وتتحول إلى جراد في مرحلة البالغين.

مخاطر انتشار الجراد على الزراعة

تشكل حشرة الجراد تهديدًا للمزارع، حيث يمكن أن تتجمع في أعداد هائلة وتتسبب في تلف المحاصيل، يتغير سلوك الجراد أحيانًا إلى أسراب ضخمة تسمى "الجيش الجرادي"، مما يجعلها قوية جدًا في تدمير المزارع والمحاصيل.

انتشار الجراد يشكل خطرًا كبيرًا على الزراعة للعديد من الأسباب، منها:

تدمير المحاصيل: الجراد يتغذى بكميات كبيرة من الأوراق والنباتات، مما يؤدي إلى تدمير المحاصيل وتقليل الإنتاج الزراعي.

فقدان الموارد المائية: الجراد يستهلك كميات كبيرة من الماء، وهو أمر يمكن أن يتسبب في نقص الموارد المائية ويؤثر على المحاصيل الزراعية.

التأثير على الأمان الغذائي: تدمير المحاصيل بواسطة الجراد يعرض الأمان الغذائي للخطر، حيث يمكن أن يؤدي إلى نقص الإمدادات الغذائية.

تأثير اقتصادي: يمكن أن يتسبب انتشار الجراد في خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام.

تأثير بيئي: يمكن أن يسبب انتشار الجراد في تغييرات بيئية، بما في ذلك فقدان التنوع البيولوجي وتأثيرات سلبية على النظم البيئية

جهود التصدي لمكافحة الجراد

كثفت فرق ولجان مكافحة الجراد الصحراوي التابعة لوزارة الزراعة جنوب البحر الاحمر أعمال الرصد والمكافحة والرش والمقاومة في مناطق جنوب البحر الاحمر بالمنطقة الحدودية شمال خط عرض 22 حتى منطقة الشلاتين وأبورماد للقضاء علي اي تجمعات من أسراب الجراد المتقطعة التى تمت مكافحتها على مدار الأيام الماضية.

وتقوم فرق المكافحة بالتحرك بمجرد رصد لأي تجمعات للجراد يتم الإبلاغ بها والتحرك مع السرب، إلى أن يستقر ويتم التعامل معه بالرش والقضاء عليه، وهناك متابعة وتنسيق بعمليات الرش والمسح البيئي واستكشاف الجراد، وتم رفع الاستعدادات في عدة مناطق.