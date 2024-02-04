الشاعر الألماني تويباس بور كهارت: أترجم لزوجتي.. وبدأت بكتابة القصيدة باللغة الإسبانية

قال الشاعر الألماني تويباس بوركهارت: إن الترجمة هى حالة، وأنا أعيش نصف هذه الحالة، فأترجم لزوجتي، وبدأت أترجم الشعر من مناطق مختلفة في العالم من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، والكتالينيه، وفي مناطق مختلفة من أسيا، كذلك مؤخرا بدأت التركيز على ترجمة الشعر البرتغالي جاء ذلك في الندوة التي عقدت بقاعة الشعر محور اللقاء الشعري ب بلازا "١" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، مع الشاعر الألماني تويباس بوركهارت، الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي، وادار الندوة المترجمة والدكتورة سارة حواس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب



وتابع، أن مواصفات المترجم هو من يستطيع ان يتنفس القصيدة، وهذا حتى ينقلها كقصيدة إلى اللغة الاخرى، أن ينقل روح النص بكل ما فيه.



وأكد أن المترجم الجيد هو من يتابع الأصوات والإيقاع حتى آخر القصيدة ثم يقوم بترجمتها إلى لغته.

وعن بداياته كتابات الشعر قال تويباس: بدأت في عمر الـ18 عاما كتابة قصيدتي الأولى في تلك الفترة، فجاءت في هيئة نصوص قصيرة، منذ الطفولة كنت أعيش اهتمام شخصي بالكتابات التاريخية والأدبية، وقد يكون هذا ما جعلني أتجه لاحتراف الصحافة والشعر، ولفت إلى أن قصائده الأولى جاءت بالغة الإسبانية بالرغم أنني ألماني.



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

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