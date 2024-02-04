الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مقترح يمامة بشأن المصريين بالخارج مرفوض وغير دستوري

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

رفض النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، المقترح المقدم من عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بإلزام العاملين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار.

واستعرض «هندي» خلال تصريحاته لـ«الدستور»، مبررات رفض مقترح رئيس حزب الوفد، قائلًا: «المقترح مرفوض وغير دستوري، فلا يمكن إلزام أي شخص باستقطاع جزء من أمواله وإرسالها إلى مصر».

وأشار «هندي» إلى أنه بدوره نائب عن المصريين بالخارج يستنكر هذه التصريحات، مشددًا على أهمية البحث عن حلول فعّالة للمشكلات الاقتصادية.

مقترحات للاستفادة من المصريين بالخارج

وأوضح أنه توجد عدة مقترحات للاستفادة من المصريين بالخارج، خاصة أنهم كنز غير مستغل، مؤكدًا ضرورة تحسين تطبيق مبادرة السيارات لضمان تحقيق دخل مالي يصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا.

ودعا هندي، إلى فحص حقيقة الوضع لدى المصريين بالخارج وعدم الحديث بلا معرفة عن الظروف التي يمرون بها.

النائب عمرو هندي مجلس النواب المصريين بالخارج عبدالسند يمامة حزب الوفد الدولار

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