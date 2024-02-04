لو فاتك التريند|معلول ينتظم في مران الأهلي.. و8 شهداء إثر غارات إسرائيلية بدير البلح

تنوعت أخبار التريند اليوم الأحد، ما بين سياسية ورياضية واجتماعية، في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند خلال الساعات الماضية.

معلول ينتظم فى مران الأهلى.. وعودة الشناوى من ألمانيا

انتظم علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.. للمزيد اضغط هنا.

"أيقونة للنضال في ناميبيا".. وفاة الرئيس حاجي جينجوب عن عمر 82 عامًا

توفي الرئيس حاجي جينجوب، رئيس دولة ناميبيا، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".. للمزيد اضغط هنا.

8 شهداء وعدد من الجرحى إثر غارات إسرائيلية بدير البلح

أفادت عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية، بسقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في دير البلح وسط قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".. للمزيد اضغط هنا.

توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

توقع خبراء الاقتصاد انتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين وعودة الاستقرار لأسعار الذهب والسلع الغذائية والخدمات لطبيعتها بعد حصول مصر على تمويلات كبيرة من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وبعض الجهات المانحة الأخرى.. للمزيد اضغط هنا.

قبل زيارته الخامسة.. أجندة بلينكن فى مصر والشرق الأوسط لإنهاء حرب غزة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن عودة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، في رحلة دبلوماسية جديدة تشمل زيارة لأربع دول عربية، هي مصر والسعودية وقطر وإسرائيل والضفة الغربية؛ لبحث سبل إنهاء حرب غزة ومواصلة المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.