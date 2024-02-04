فاز بجائزة الشيخ زايد.. من هو العراقي علي العلاق؟

كشف الناقد الدكتور والشاعر العراقي علي جعفر العلاق، إنه عندما أراد أن يكتب سيرته ذهب لتفاصيل تاريخ مدينته في جنوب العراق وكيف لعب الإقطاع دورا في الهيمنة على أرزاق الفلاحين اعتمد على أشعار "الحجاج" وقصائده التي اقتربت كثيرا مما تعرض له الإنسان من ظلم واستبداد.

وأضاف "العلاق" ضمن فعاليات ندوة "مبدعون وجوائز" في القاعة الدولية ببلازا 2 معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة كل من الشاعر فتحي عبد السميع، ويديرها الإعلامي الدكتور محمد عبده بدوي، أنه عندما أراد أن يقدم شهادة سياسية عن العراق وواقعه حظره البعض من التطرق للأوضاع السياسية خاصة ما يتعلق منها بالرئيس ونظام الحكم إلا أنه وثق لها شعريا حيث المزج بين زمنين الحاضر والماضي.

وأوضح "العلاق" أن سيرته الذاتية وفر لها مداخل سردية ومجتمعية بداية من حصوله على خمسة دنانير عراقية من مكتب جبرا إبراهيم جبرا حتى حصوله على جائزة الشيخ زايد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.