الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الناقد العراقي علي العلاق: اعتز بمصر الثقافية لكون بداياتي الشعرية منها

فعاليات ندوة مبدعون
فعاليات ندوة مبدعون وجوائز

قال الناقد الدكتور العراقي علي جعفر العلاق، إن اعتزازه بمصر ومحافلها الثقافية له مكانة عزيزة في نفسه خاصة وأن بداياته كانت بنشر أعماله في مجلة "الشعر" مع الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور.

وأضاف "العلاق" ضمن فعاليات ندوة "مبدعون وجوائز"  في القاعة الدولية ببلازا 2 معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة كل من الشاعر فتحي عبد السميع، ويديرها الإعلامي الدكتور محمد عبده بدوي، أن الشاعر بل المبدع فى حاجه ماسة للجوائز تتويجا لمسيرته وتحربته، لافتا أن المتلقي بالنسبة له هو العزاء والمكافأة للشاعر صاحب التجارب الحقيقية.

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وأوضح "العلاق" أنه عندما يمنح شاعر جميل مثل فتحي عبد السميع أو له عن مجمل أعماله الشعرية فهو إطار له أبعاد دلالية منها الثناء الإبداعي والمادي، خاصة وأن هناك شعراء انقذتهم الجوائز من فقر مدقع.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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زوار معرض الكتاب: فرصة للتعرف على الثقافات الأخرى

 

فعاليات ندوة مبدعون وجوائز
فعاليات ندوة مبدعون وجوائز
فعاليات ندوة مبدعون وجوائز
فعاليات ندوة مبدعون وجوائز
فعاليات ندوة مبدعون وجوائز
فعاليات ندوة مبدعون وجوائز
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