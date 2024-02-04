الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«قصص الأنبياء» مخفضة فى آخر يومين بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

رفع العديد من دور النشر لافتات التخفيضات في نهاية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 ومن بين المعروضات التي خضعت لتخفيضات الأسعار في هذه الدور الكتب المخصصة للأطفال والكبار.

وتبنت دار نشر "كاريزما" عرض "علم أطفالك أخلاق الأنبياء" وعن تفاصيل العرض، صرّحت أسماء أبو العطا، مديرة الدار، بأنه يتضمن 10 قصص مُبسطة للأطفال حول الأنبياء، مدعمة برسومات ملونة لتسهيل فهم المعلومات.

وأضافت أن القصص العشر تتضمن حكايات للنبي آدم وصالح وإبراهيم وسليمان ويونس ويوسف ونوح وموسى وداود وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشارت إلى أن الإقبال كان أكبر من قبل أولياء الأمور نتيجة لطلب ذويهم، ويظل الإقبال قائمًا في اليوم الحادي عشر للمعرض.

 

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معرض الكتاب يناقش تأثير الذكاء الاصطناعى على الوظائف فى صناعة النشر

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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دور النشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الكتب المخصصة الدورة الخامسة والخمسون معرض الكتاب

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