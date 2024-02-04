الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يجازى نائبى رئيس حى العجوزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نائبي رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء والنظافة ورئيس قطاع النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل عن قطاع أرض اللواء؛ وذلك لعدم المتابعة الميدانية لحالة النظافة على أكمل وجه الأمر الذي أدى إلى تواجد بؤر لتجمع المخلفات بقطاع أرض اللواء. 


ووجه محافظ الجيزة بالتواجد الميداني على مدار اليوم وعدم السماح بتواجد أي مخلفات ومتابعة أداء الشركات المسئولة عن الجمع السكني بالقطاع. 
 

مجازاة مدير إدارة الإشغالات بحى العجوزة لقطاع أرض اللواء 

 

وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مدير إدارة الإشغالات  بحى العجوزة لقطاع أرض اللواء؛ للتقصير في المتابعة لحالة الإشغالات وتواجد التعديات على الطريق العام بقطاع أرض اللواء، مشددًا على تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة.


كما قرر المحافظ مجازاة مدير المواقف بأرض اللواء التابع لجهاز النقل الجماعي لعدم التزام مسئولي الموقف بالتواجد لمتابعة انتظام العمل بداخله. 
 

وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
 

تكليف أحمد إبراهيم فهمى نائبًا لرئيس حى إمبابة ومحمود عبداللطيف محمد حسبو نائبًا لرئيس حى العجوزة 

 

كما قرر المحافظ تكليف أحمد إبراهيم فهمي نائبًا لرئيس حي إمبابة ومحمود عبد اللطيف محمد حسبو نائبًا لرئيس حي العجوزة في إطار خطة المحافظة نحو ضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز وتصعيد القيادات لتحسين سير العمل.

 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الطاقة.

مجازة محافظ الجيزة يجازي محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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