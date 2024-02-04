تحرشوا بفتاة.. استمرار حبس 3 متهمين بتمزيق جسد شاب بدار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين بتمزيق جسد شاب منعهم من التحرش بفتاة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأكد شهود العيان أن المجني عليه شاهد المتهمين يتحرشون بفتاة أثناء مرورها بالشارع ويوجهون لها عبارات مضايقة، وعلى الرغم من صغر سنه تصدى لهم ومنعهم من مضايقتها، فتركوا الفتاة واعتدوا عليه بالضرب وأخرج أحدهم سلاحًا أبيض ووجه له طعنات نافذة.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وصول شاب مصابًا بطعنة من سلاح أبيض إلى أحد المستشفيات وفى حالة حرجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين أن الشاب عمره 16 سنة، مصاب بطعنة بجوار القلب من سلاح أبيض - مطواة - وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر.

وتم ضبطهم وجارٍ استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.