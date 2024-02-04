"آزمة قلبية ولا شبهة".. تفاصيل وفاة عادل داخل شقته وحيدًا بقصر النيل

«بقالنا يومين بنتصل عليه ومش بيرد وأخباره توقفت فحاولنا كشف سبب غيابه ليتبين أنه توفى وحيدًا داخل مسكنه».. بهذه الكلمات أدلت أسرة شاب توفي داخل مسكنه في قصر النيل.

تفاصيل الحادث

البداية، عندما حاولت أسرة شاب يعمل في القاهرة ويعيش بمفرده نتيجة لظروف عمله الذي قرر الاستقرار في القاهرة بعيدًا عن أسرته ولكنه اعتاد يوميًا أن يهاتف أسرته ووالديه ولكن عقب يومين من توقف اتصالاته وبمحاولة محادثته دون جدوى ليسافر شقيقه إليه ويكتشف جثمانه.

أكد شقيق المتوفي أنه عندما وصل لمحل سكنه وبالطرق على الباب لم يستجيب فحاول كسر الباب أكد الجيران عدم رؤيته أيضًا فاستعان بهما لكسر الباب وهناك اكتشف جثته في الصالة ليتبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية وإثبات عدم وجود شبهة جنائية عقب توقيع الكشف الطبي المبدئي عليه.

بلاغ قسم شرطة قصر النيل

كان ورد بلاغًا لقسم قصر النيل من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة القسم. على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

تبين من المعاينة أن الجثة لشاب يدعى «عادل.س»، عُثر عليه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، ووفاته.

تم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.