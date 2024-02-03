السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماك شرقاوى عن الضربات الأمريكية للعراق: الكارثة الثانية لبايدن

ماك شرقاوي
ماك شرقاوي

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن الموقف بعد شن الولايات المتحدة الأمريكية عدة ضربات على العراق متأزم ومعقد جدًا، مشيرًا إلى أن هذه هي الكارثة الثانية للرئيس الأمريكي جو بايدن في الإدارة.

وأضاف شرقاوي في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الكارثة الأولى كانت مقتل 13 جنديًا أمريكيًا في الانسحاب غير المدروس لبايدن من أفغانستان.

وتابع: "أمريكا تقول إنها أبلغت العراق بالضربة وبغداد تنفي ذلك"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، والأخيرة لا تستطيع فرض نفسها على الأرض في ظل وجود 23 ميليشيا عسكرية بالإضافة إلى الحشد الشعبي.

ماك شرقاوي: الميليشيات الموجودة في العراق تفعل ما تريده

وأكد أن الميليشيات الموجودة في العراق تفعل ما تريده وما تأمر به إيران، والوضع نفسه في سوريا، حيث لا يملك بشار الأسد أكثر من التحكم في 15% من مساحة سوريا كلها وباقي المناطق تحت سيطرة روسية أو إيرانية أو تركية أو أكراد سوريا.

وأشار إلى أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة جاءت ردًا على استهداف القوات الأمريكية على مدار 6 أشهر ماضية، متابعًا: "85 ضربة من طائرات استراتيجية أقلعت من الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أنه ستكون هناك ضربات أخرى.

ماك شرقاوي أمريكا الرئيس الامريكي بايدن الحياة اليوم العراق

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