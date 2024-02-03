السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. أحمد عابدين يوقع عقدًا مع الأهلى لمدة خمس سنوات

أحمد عابدين مدافع
أحمد عابدين مدافع الأهلي الشاب

قام أحمد عابدين، مدافع الأهلي مواليد 2006، بالتوقيع على عقد مع النادي لمدة خمس سنوات قادمة، في حضور الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع.

جاء ذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية، التي انضم خلالها لتدريبات الفريق الأول ومشاركته في معسكر الإمارات الأخير.

واستحق اللاعب الشاب إشادة الجهاز الفني لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية عالية.

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أحمد عابدين الاهلى أحمد عابدين يوقع عقد ا مع الأهلي لمدة خمس سنوات مدافع الأهلي الشاب وليد سليمان

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