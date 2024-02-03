منى خليل: إقبال جماهيرى لافت على جناح "القومى للمرأة" بمعرض الكتاب

قالت منى خليل، مدير المكتبة المتخصصة لدراسات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن الإقبال الإجماهيري على جناح المجلس القومي للمرأة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لافت من الأسر المصرية من مختلف المحافظات والأعمار.

وأضافت خليل في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "هناك إقبال جماهيري أيضًا من جنسيات عربية وأجنبية في النسخة الحالية من معرض الكتاب" مشيرة إلى أن الزوار يدخلون جناح المجلس ويتجولون في أركانه وسط تفاعل وحماس كبير جدًا مع مسئولي المجلس.

منتجات المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية تثير اهتمام رواد معرض الكتاب

كما أشارت إلى أن منتجات المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية أثارت اهتمام رواد المعرض سواء المصريون أو الأجانب والإقبال عليها كان كبيرًا.

وأوضحت أن جناح المجلس القومي للمرأة في معرض الكتاب استقبل عددًا من الشخصيات المهمة والبارزة وطنيًا ودوليًا، متابعة: "اليوم زارتنا الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في الجناح، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات".