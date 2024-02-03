السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا وأوكرانيا تقتربان من إتمام مفاوضات الشراكة الأمنية

ألمانيا وأوكرانيا
ألمانيا وأوكرانيا

تقترب ألمانيا وأوكرانيا من إتمام مفاوضات الشراكة الأمنية بينهما، حيث أفاد تقرير صحفي بتوافر مسودة خاصة بهذه المفاوضات.

وأوضحت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" أن الهدف هو توقيع اتفاق بين البلدين بهذا الخصوص خلال فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، غير أن الحكومة الألمانية لم تصدر تأكيدًا اليوم السبت بشأن تحديد موعد دقيق لهذا.

وردًا على سؤال من وكالة (د.ب.أ)، أشارت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إلى تصريحات للمستشار أولاف شولتس أدلى بها في يناير الماضي وقال فيها إنه أجرى محادثات مكثفة للغاية بهذا الخصوص مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإنه سيواصل الحديث معه قريبًا.

وكان شولتس ذكر في هذه التصريحات أن "الشراكة الأمنية لعبت دورًا كبيرًا في هذه (المحادثات)؛ وقد تم التحضير لهذه الشراكة بيننا بشكل مكثف. لهذا أتوقع أننا سننهي هذا الأمر قريبًا جدًا"، مشيرًا إلى أن لديه شعورًا "بأننا على وشك التفاوض النهائي".

وذكرت الصحيفة استنادًا إلى دوائر أمنية أنه تم تحديد السادس عشر من فبراير موعدًا للتوقيع على هذا الاتفاق.

كان حلف شمال الأطلسي (ناتو) قرر خلال قمته في العاصمة الليتوانية فيلنيوس أنه ينبغي على دوله الأعضاء أن تدخل في شبكة من الاتفاقات الأمنية الثنائية مع أوكرانيا طالما ظلت خارج الحلف الأطلسي.

وكانت بريطانيا قد اتخذت هذه الخطوة بالفعل.

وفيما يتعلق بالاتفاق المزمع مع ألمانيا، نقلت الصحيفة عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني المسئولة عن الاندماج في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أولها ستيفانيشينا قولها إن هذا الاتفاق سيسترشد بما تم إقراره في فيلنيوس "وهذا يتضمن الإصلاحات الضرورية في أوكرانيا والمساعدة المالية على مدى عدة سنوات والتعاون العسكري الصناعي وتقديم دعم عسكري مستدام من قِبل ألمانيا".

المانيا أوكرانيا الشراكة الأمنية فرانكفورتر الحكومة الألمانية

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