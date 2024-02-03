تفاصيل جديدة فى مفاوضات منتخب مصر مع هيرفى رينارد

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن مستجدات مفاوضات اتحاد الكرة مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب سيدات فرنسا.

ودخل اسم رينارد بقوة ليكون المرشح الأول لخلافة البرتغالي روي فيتوريا، في تدريب منتخب مصر، حيث اقترب الأخير من الرحيل.

وقال الصحفي الإيفواري الموثوق ماليك تراوري عبر حسابه بمنصة "x": "رينارد قريب للغاية من تدريب منتخب مصر، أيضًا منتخب الجزائر مهتم للغاية بالتعاقد معه".

وأضاف: "حتى وقتنا هذا رينارد متمسك بالاستمرار مع منتخب فرنسا للسيدات والمنافسة في الأوليمبياد المقبلة".

6 مرشحين على طاولة مجلس "الجبلاية" لخلافة فيتوريا فى قيادة المنتخب

دخل عدد من المدربين الأجانب والمحليين لخلافة البرتغالي روي فيتوريا في قيادة المنتخب الوطني، بعد الاستقرار على رحيل فيتوريا عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ومن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الفرنسي هيرنى رينارد، المدير الفنى السابق للمنتخب السعودى والمدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات، ويلقى رينارد قبولًا كبيرًا من عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، إذ تواصلوا معه لمعرفة رأيه في تولى قيادة المنتخب.

كما دخل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، حسابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد أن قدم كيروش مستوى مميزًا مع الفراعنة ووصولنا للمباراة النهائية في بطولة الأمم الإفريقية، وعدم تأهل المنتخب لكأس العالم بعد خسارته من السنغال بركلات الترجيح.

وهناك أصوات داخل الجبلاية نادت بتولى البرازيلى ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قيادة المنتخب الوطني، ولكن توجد عقبة هى مشاركة المنتخب الأوليمبي في الأوليمبياد.

ومن أهم المدربين الوطنيين المرشحين لتولي مهمة المنتخب، علي ماهر المدير الفني لنادي المصري، بالإضافة إلى أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، وأيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا.